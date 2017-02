Governo Trump impõe sanções a 25 entidades e indivíduos iranianos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, impôs nesta sexta-feira sanções a 25 entidades e indivíduos iranianos, chineses e dos Emirados Árabes, em resposta ao teste com míssil balístico realizado pelo governo do Irã no final de semana anterior.

Ao todo, 13 indivíduos e 12 entidades foram acrescentadas à lista já existente do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac), que congela ativos de indivíduos, entidades e grupos nos Estados Unidos suspeitos de atividades ligadas ao terrorismo e o narcotráfico.

Entre eles, estão autoridades e executivos de empresas ligados à elite militar iraniana, a Guarda Revolucionária, por seu suposto papel na ajuda ao grupo libanês Hezbollah, bem como na indústria de defesa de Teerã.

Autoridades norte-americanas afirmam que as sanções, as primeiras a atingir o país em mais de um ano, não violam o acordo nuclear firmado em 2015 entre Teerã, Washington e outras potências mundiais. Sob o acordo, dizem essas autoridades, Washington manteve o direito de colocar em sua lista negra indivíduos e companhias que acredita estar envolvidas no desenvolvimento de mísseis e no terrorismo.

"O apoio contínuo do Irão ao terrorismo e o desenvolvimento de seu programa de mísseis balísticos representa uma ameaça à região, a nossos parceiros e aos Estados Unidos", afirmou John Smith, diretor interino do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac). "Continuamos a utilizar ativamente todas as ferramentas necessárias, incluindo sanções financeiras, para lidar com esse comportamento",

O Irã confirma ter realizado ao menos um teste balístico na semana passada. Para Teerã, o teste não viola o acordo nuclear nem as resoluções das Nações Unidas. Fonte: Dow Jones Newswires.

