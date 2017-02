Governo Trump impõe sanções a 25 entidades e indivíduos iranianos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, impôs nesta sexta-feira sanções a 25 entidades e indivíduos iranianos, em resposta ao teste com míssil balístico realizado pelo governo do Irã no final de semana anterior.

Ao todo, 13 indivíduos e 12 entidades foram acrescentadas à lista já existente do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac), que congela ativos de indivíduos, entidades e grupos nos Estados Unidos suspeitos de atividades ligadas ao terrorismo e o narcotráfico.

Em seu site, o Ofac afirma ser o órgão do Departamento do Tesouro responsável por "aplicar as sanções econômicas e comerciais baseadas na política externa norte-americana e em metas da Segurança Nacional relacionadas a países e regimes estrangeiros, terroristas, traficantes de drogas e relacionadas à proliferação de armas de destruição de massa", entre outras ameaças. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários