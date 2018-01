Governo Trump diz que não haverá exploração de petróleo offshore na Flórida

O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, disse hoje que não permitiria a extração de petróleo offshore no estado da Flórida, revertendo abruptamente o curso de sua política de energia para a região, sob pressão do governador republicano, Rick Scott.

Após uma breve reunião com Scott no aeroporto de Tallahassee, o secretário do Interior, Ryan Zinke, disse que a extração nas águas do estado estão "fora de cogitação".

Na semana passada, Zinke anunciou planos para expandir a extração de petróleo em todas as águas federais dos EUA, incluindo em regiões da Flórida onde esse tipo de atividade é proibida. Políticos de ambos os partidos se opuseram à ideia.

Scott, que deve se candidatar a um assento no Senado neste ano, manifestou oposição ao plano assim que foi anunciado, dizendo que sua prioridade era proteger os recursos naturais da Flórida.

Outros governadores republicanos se opuseram ao plano, incluindo o governador de Maryland, Larry Hogan; o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster; e o governador de Massachusetts, Charles Baker.

Quando questionado sobre o que teria feito o governo mudar de ideia sobre a exploração do petróleo nas águas da Flórida, Zinke disse: "o governador". Fonte: Associated Press.