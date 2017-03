Governo Trump divulga detalhes sobre plano de muro na fronteira com México

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, forneceu mais detalhes sobre seu pedido de US$ 3 bilhões para gastos com restrições à imigração neste ano, ao dizer ao Congresso nesta segunda-feira que o novo montante pagará algum reforço em barreiras na fronteira e também uma combinação de dique e muro na área do Vale do Rio Grande.

Segundo a proposta, custará entre US$ 18 milhões e US$ 24 milhões cada milha (1,6 quilômetro) de barreiras adicionais ao longo da fronteira com o México. Com isso, a barreira em toda a fronteira custaria bilhões de dólares.

Anteriormente, uma estimativa do Departamento de Segurança Interna colocou o custo de erguer a barreira adicional na fronteira em cerca de US$ 21 bilhões.

Na semana passada, o governo pediu ao Congresso US$ 3 bilhões em financiamento para a imigração para o ano fiscal de 2017, incluindo US$ 1,5 bilhão para medidas adicionais de segurança na fronteira. Isso inclui o começo do trabalho para cumprir a promessa de Trump de construir a fronteira no sul do país.

Trump afirma que o México pagará pelo muro, talvez com um reembolso posterior. No Congresso, porém, poucos veem esse cenário como realista. Fonte: Dow Jones Newswires.

