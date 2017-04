Governo Trump aumenta pressão na OMC e deve assinar decreto para revisar acordos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está reavaliando a política comercial de seu país, lançando uma ampla "revisão de performance" da Organização Mundial do Comércio (OMC), visando atacar o que autoridades chamam de "problemas estruturais" da entidade.

"Existe um viés institucional da parte deles a favor das exportações em detrimento do povo que está sendo sitiado por importações inapropriadas", disse o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, nesta sexta-feira.

Como parte de sua campanha para mostrar que ele estabeleceu as bases para uma nova política comercial que prioriza os EUA durante os seus 100 primeiros dias no gabinete, Trump vai assinar no sábado - seu 100º dia na Casa Branca - um decreto para lançar uma revisão de 180 dias da OMC e de outros acordos comerciais.

Ross listou várias preocupações do governo com a OMC, começando pelo fato de o seu país ter déficits comerciais com muitos países-membros, o que a equipe de Trump diz ser um problema, mas a maioria dos economistas minimizam a relevância disso para o bem do comércio do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

