Governo Trump abandonará estratégia por energia limpa da era Obama

O diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Scott Pruitt, afirmou nesta segunda-feira que o governo do presidente Donald Trump abandonará um plano pela energia limpa da época do ex-presidente Barack Obama, voltado para reduzir o aquecimento global. No Kentucky, Pruitt disse que assinará na terça-feira uma determinação "para retirar o chamado plano de energia limpa do governo passado".

A iniciativa buscava reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa de usinas de energia movidas a carvão e foi uma peça central da política ambiental de Obama.

A EPA deve declarar que a regra do governo anterior ultrapassa o permitido para uma lei federal ao emitir padrões de emissão que as usinas não conseguiriam cumprir de maneira razoável. Segundo Pruitt, a EPA e as agências federais não podem usar sua autoridade para "declarar guerra a qualquer setor da economia". Fonte: Associated Press.

