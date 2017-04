Governo trata de investimentos em Bodoquena

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, se reuniram na sede do Governo do Estado, em Campo Grande, nesta quarta-feira (5), para tratarem de investimentos na cidade turística do Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Acompanhados de secretários municipais e vereadores, Reinaldo e Kazuto debateram formas de parceria para o fomento das áreas de infraestrutura e saúde. “As equipes técnicas do governo e da prefeitura vão se reunir para definirmos o quanto de recurso será aplicado e em quais projetos”, disse Kazuto.

