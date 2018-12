Governo segue com doação de veículos para transporte escolar: Pedro Gomes e Ivinhema são beneficiados

Municípios, responsáveis por abrigar seis escolas da REE, vão receber 13 novos ônibus e micro-ônibus para uso rural e urbano.

Campo Grande (MS) – Foram publicados, nesta sexta-feira (14.12), dois novos termos de doação de veículos para o transporte escolar. Desta vez, Pedro Gomes e Ivinhema foram beneficiados com o repasse de 13 ônibus e micro-ônibus, prontos para auxiliar na condução dos estudantes que vivem nos dois municípios e regiões próximas.

Com quatro escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) e mais de 3,5 mil estudantes matriculados, o município de Ivinhema vai receber o maior montante doado pelo Governo até o momento – neste mês de dezembro – com o total de dez veículos. O valor estimado, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), é de R$ 1.440.000,00.

Pedro Gomes, por sua vez, é responsável por abrigar duas escolas da REE, com 1.089 estudantes no total. Com a medida, o município vai receber três veículos de transporte escolar, que somam o valor de R$ 443.000,00.

Repasses

Com a publicação desta sexta, as doações dos veículos – realizadas desde o início do mês de dezembro – já chegaram à marca de 111 unidades repassadas. Ao todo, 25 municípios foram beneficiados até o momento. Somadas, as cidades são responsáveis por abrigar 94 escolas da REE, com mais de 48 mil estudantes matriculados.

Fruto da iniciativa do Governo, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), no auxílio da locomoção dos estudantes em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, o valor estimado das doações já alcança a marca de R$ 15.9 milhões.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)