Governo sanciona lei que facilita acesso de mulheres a exames contra o câncer

O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que estabelece estratégias intersetoriais específicas para mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde relativas a prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama. A lei, que foi publicada na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU), visa a facilitar o acesso de mulheres a exames contra o câncer.