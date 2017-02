Governo sairá vitorioso em disputa sobre decreto anti-imigração, diz Sean Spicer

O secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, disse nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está confiante de que o governo "prevalecerá" no caso envolvendo o decreto que proíbe a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, que foi bloqueado temporariamente pela Justiça no final de semana. O 9º Circuito de Cortes de Apelação dos EUA em San Francisco irá discutir nesta tarde a questão e deve decidir se a medida voltará a valer ou se bloqueio será mantido.

O secretário, no entanto, disse que a decisão do tribunal de apelações é sobre o decreto anti-imigração em si, "não sobre os méritos da questão" e reiterou que o presidente Trump tem legitimidade para decidir quem entra ou não nos EUA. "O presidente fará tudo o que for necessário para manter o país seguro", declarou.

É possível que a batalha judicial chegue à Suprema Corte, mas Spicer se recusou a responder se o governo levará a questão até a mais alta instância legal, caso percam.

Questionado sobre a possibilidade de incluir outros países na lista de proibições, Spicer afirmou que não há desejo imediato de acrescentar outras nações, mas que a possibilidade não está descartada.

