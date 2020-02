Governo retoma nos próximos dias Concurso da Polícia Civil com ampliação de vagas

Campo Grande (MS) – O concurso público de 2017 para escrivães e investigadores da Polícia Civil será retomado pelo Governo do Estado nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, e segundo ele o edital com a convocação dos candidatos para o curso de formação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Suspenso pela Justiça após contestação da prova prática de digitação feita pelo Ministério Público Estadual (MPMS), o certame foi validado pelo Judiciário, e agora o Governo do Estado está autorizado a retomar o processo para contratação dos agentes da Polícia Civil, do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Ao fazer o anúncio, o governador ainda informou que além de autorizar a retomada do processo com a convocação dos candidatos aprovados, o número de vagas do concurso será ampliado, pois “há necessidade de aumentar o efetivo de servidores que atuam na área da segurança pública”. A área é considerada pela atual gestão como prioridade dentro do Governo.

Ao todo, serão convocados para o curso de formação da Polícia Civil 120 candidatos para o cargo de escrivão e 100 para a função de investigador. Inicialmente, o certame previa 100 vagas para escrivães e 80 para investigadores.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)