Governo repassa R$ 20 mil para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para escola de Ivinhema

Termo de Colaboração vai destinar recursos para a compra de aparelhos com o objetivo de climatizar salas de aula da EE Senador Filinto Muller.

Campo Grande (MS) – Foi oficializado, nesta quarta-feira (26.12), o repasse de R$ 20 mil em recursos, para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, destinados à EE Senador Filinto Muller, localizada no município de Ivinhema. Com o repasse, a meta é a climatização de todas as salas de aula utilizadas pela unidade escolar.

Responsável pelo atendimento de 785 estudantes nos períodos matutino e vespertino, matriculados nas três etapas da Educação Básica (Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio), a escola estadual já havia adquirido aparelhos para a climatização de cinco salas. Com o repasse do recurso, o objetivo é a compra de outros equipamentos para que as cinco salas remanescentes (do total de dez salas utilizadas na unidade) também sejam atendidas.

A publicação do Termo de Colaboração, entre a unidade escolar e o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (SED), está disponível na edição nº 9.807 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues