Governo reforma prédio da Iagro e investe R$ 1,4 milhão em infraestrutura urbana

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) irá reformar o prédio da Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) no município de Aquidauana e investir mais de R$ 1 milhão em pavimentação e drenagem nos municípios de Naviraí e Nova Alvorada do Sul. Os investimentos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17.5).

Para a reforma do prédio da Iagro foi lançada uma licitação orçada em R$ 210 mil. A tomada de preços acontece no próximo dia 2 de junho, às 10h, na sede da Agesul, na Capital. Já os investimentos em pavimentação e drenagem de Naviraí e Nova Alvorada tiveram seus resultados de licitação divulgados.

As obras em Naviraí vão acontecer no Jardim Paraíso e, em Nova Alvorada, na rua Tereza Lemes de Oliveira e adjacências. Os investimentos chegam a R$ 1,4 milhão e as obras terão início após a assinatura do contrato.

As obras de pavimentação e drenagem fazem parte do pacote de 31 editais que serão executados em parceria com as emendas parlamentares federais. O total que deve ser investido neste primeira etapa através dessas emendas é de R$ 26,5 milhões.

