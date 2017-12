Governo reduz o ICMS do leite para 1,44% e garante mais competitividade ao produto

A diminuição da alíquota do ICMS do leite em 88% (de 10,2% para 1,44%) foi anunciada nesta quinta-feira, dia 07, pelo governador Reinaldo Azambuja, o que segundo ele atende ao pedido da cadeia produtiva de leite, diante das dificuldades do setor.

Presente na reunião, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck explicou porque essa é uma medida emergencial.

Segundo informações do Conseleite/MS (Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite em Mato Grosso do Sul), nos últimos três anos a captação de leite vem registrando queda e, para piorar, agora em setembro de 2017 uma empresa de lácteos instalada em Terenos (Lactalis) fechou, deixando sem destino mais de 150 mil litros de leite, gerando transtorno aos produtores.

Ao mesmo tempo em que a solução emergencial foi encontrada, o governo do Estado instalou um comitê para gerenciamento da crise do setor lácteo e tomou uma série de outras medidas.

Uma outra proposta, e que está em discussão com a Secretaria de Estado de Educação, é o fornecimento de leite para as escolas estaduais. A ideia é garantir que as escolas do Estado adquiram o produto das empresas locais (compras governamentais).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)