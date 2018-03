Governo recebe sindicalistas e anuncia estudo avançado sobre o índice geral

A reunião, a pedido dos sindicalistas, marca o inicio das tratativas relacionadas ao tema - Foto: David Majella

O índice geral dos servidores públicos foi pauta de reunião entre secretários da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e representantes sindicais na manhã desta sexta-feira (9). A reunião, a pedido dos sindicalistas, marca o inicio das tratativas relacionadas ao tema.

Representante do Sindicato dos Servidores Administrativos (Sindsad), Lilian Fernandes, agradeceu a abertura do Governo do Estado para atendê-los, e em nome do grupo demonstrou preocupação com a proximidade do período eleitoral onde a legislação prevê um prazo para que seja dado reajuste geral. “Nossa maior preocupação é com o tempo. Queremos saber se existe um calendário ou algo que possamos levar para os nossos filiados” destacou.

Em resposta o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, reafirmou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja em oferecer melhorias para o servidor, e indicou que os estudos de impacto financeiro já estão em análise.

“Os avanços que tivemos ao longo desses três anos tiveram como princípio a responsabilidade. Sabendo que o prazo legal para aprovação do índice encerra em abril, nos antecipamos e elaboramos um estudo que se encontra em análise. Assim que houver uma definição, o governador irá anunciar e enviar para aprovação da Assembléia Legislativa” esclareceu Assis.

A partir da próxima semana, a equipe técnica do governo deve dar sequencia as agendas com os representantes sindicais para, além do índice geral, discutir sobre as demandas pontuais de cada carreira.

Representantes dos servidores com secretários e equipe técnica responsável pelas carreiras do estado

Participaram do encontro, o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, o secretário adjunto, Édio Viegas, e representantes do Sindicato dos Servidores Administrativos (Sindsad), Sindicato dos Funcionários Administrativos da Educação (Sinfae), Sindicato dos Gestores Estaduais Agropecuários, Agentes Fiscais Agropecuários, Agentes de Serviços Agropecuários e Auxiliares de Serviços Agropecuários (Sigeasfi), Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Estadual (Sindasp), Sindicato dos Servidores de Apoio à Administração Fazendária (Sindafaz) e Sindicato dos Servidores de Tecnologia da Informação (SPPD) e Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado de MS (Sifems).