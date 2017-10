Governo realizará leilão de 46 bovinos distribuídos em três lotes

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), realizará dia 19 de outubro, às 20h, no Parque de Exposições Manoel Paes de Barros, em Aquidauana, leilão presencial de 46 bovinos distribuídos em três lotes. A previsão de arrecadação é de R$ 32 mil. Todos os lotes, de propriedade da administração estadual, estavam sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

A visitação será realizada apenas no dia do leilão presencial na rua Antônio Campelo, s/nº no município de Aquidauana. A avaliação será exclusivamente visual, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como experimentação ou remoção. Ainda de acordo com o edital, publicado na edição desta quarta-feira (4.10) do Diário Oficial do Estado (DOE), fica a cargo dos arrematantes a obrigação de examinar detidamente os bovinos, não cabendo a respeito dos mesmos qualquer reclamação posterior.

De acordo com o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, responsável pela gestão de patrimônio do Estado, a venda dos animais, além de evitar custos com alimentação e manejo, promove a arrecadação de recursos à Uems.

Os lotes contêm fêmeas e machos de 0 a 36 meses com lances iniciais de R$ 4,5 mil. O edital, adendo e demais avisos do leilão pode ser conferidos na íntegra através deste site.

