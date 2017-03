Governo realiza leilão com 140 bovinos dia 23 de março

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza no próximo dia 23 de março no Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros em Aquidauana, leilão presencial de 140 bovinos divididos em 6 lotes.

O aviso de leilão publicado no Diário Oficial da ultima quarta-feira (8), informa que o leilão será apenas na modalidade presencial e a visitação será possível apenas no dia do certame. O leilão acontecerá a partir das 20h na Rua Antônio Campelo, sem número no município de Aquidauana.

Todos os lotes são de propriedade da administração estadual, e estavam sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O edital, adendo e demais avisos do leilão pode ser conferidos no site www.centraldecompras.ms.gov.br.

Confira os lotes:

LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO (R$) 01 REBANHO BOVINO: 25 FÊMEAS ACIMA DE 36 MESES 25.000,00 02 REBANHO BOVINO: 25 FÊMEAS ACIMA DE 36 MESES 23.750,00 03 REBANHO BOVINO: 08 FÊMEAS DE 24 A 36 MESES 6.000,00 04 REBANHO BOVINO: 27 FÊMEAS DE 12 A 24 MESES 13.500,00 05 REBANHO BOVINO: 25 MACHOS DE 12 A 24 MESES 18.750,00 06 REBANHO BOVINO: 30 MACHOS DE 12 A 24 MESES 21.000,00

Mireli Obando, Assessoria de Comunicação / SAD

Fotos: Supat

Veja Também

Comentários