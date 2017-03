Governo reajusta valor e garante transporte escolar para mais de 20 mil estudantes de MS

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja autorizou nesta terça-feira (21) o reajuste de 17 % no valor do transporte escolar repassado aos municípios. O anúncio foi feito durante reunião com o presidente da Associação dos Municípios de MS (Assomasul), prefeito de Bataguassu Pedro Arlei Caravina. Conforme dados da Secretaria de Estado de Educação (SED), em 2016 o governo repassou cerca de R$ 32 milhões em recursos próprios para subsidiar o transporte de estudantes.

Atualmente os valores praticados são de R$ 183,67 mensais por aluno nas linhas puras (somente estudantes da Rede Estadual) e R$ 102,57 mensais por aluno nas linha mista (alunos do Estado e Município). De acordo com o governador, os repasses serão feitos em dez parcelas, em referência ao período letivo das escolas. Assista o vídeo abaixo.

