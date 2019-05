Governo quita salários de celetistas do HR de Ponta Porã e realiza mais de R$14 milhões em pagamentos

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado depositou mais de R$14 milhões em pagamentos destinados a área da saúde. Desse total, aproximadamente R$ 11 milhões foram designados ao Fundo para Investimentos Sociais em Saúde (FIS/Saúde), recurso pago mensalmente pelo Estado aos 79 municípios. O governador Reinaldo Azambuja cumpriu ainda com a promessa feita aos celetistas do Hospital Regional de Ponta Porã, “Dr. José Simone Neto”, e quitou com o salário dos funcionários da unidade. Aproximadamente R$ 3,2 milhões foram depositados e os funcionários já puderam sacar o dinheiro nessa quinta-feira (9.5). O valor é referente aos salários e encargos trabalhistas.

Promessa

O atraso no pagamento aconteceu depois que a Organização Social (OS) GERIR, à época responsável pela gestão do hospital, solicitou que o próprio Estado não fizesse os repasses, já que existia a possibilidade de bloqueio de bens, diante de problemas internos da empresa. Dessa forma, se rescindiu as ações com o Governo do Estado.

Com o pagamento do salário de março nesta quinta-feira e ainda com a remuneração de abril, que está em dia e é feita por meio da empresa ACQUA (nova OS gestora do hospital), os funcionários receberam dois rendimentos no mês de maio.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que o governador assumiu a responsabilidade de quitar a dívida e cumpriu com a promessa nessa quarta-feira (8.5), quando o dinheiro foi depositado em conta.

“O governador cumpriu com aquilo que assumiu. Conforme pactuamos, o Estado cumpriu as promessas feitas e o débito foi quitado. Tivemos dificuldade inicialmente porque precisávamos dos dados e informações dos funcionários para que pudéssemos finalizar o processo de pagamento”, disse Geraldo sobre os entraves que surgiram com a rescisão de contrato com a OS.

R$ 14 milhões

Na lista de pagamentos dessa quinta-feira estão também valores menores, mas que possuem a mesma relevância em investimentos, como o repasse Fundo a Fundo para atender o incentivo aos municípios e também custeio do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com diárias e passagens aéreas.

Texto:Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foto: Chico Ribeiro.