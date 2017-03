Governo quer diversificar e atrair novos clientes para garantir uso integral dos R$ 2,2 bi do FCO

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul tem à disposição R$ 2,24 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em 2017 para o financiamento de novas empresas no Estado. Para garantir o uso integral desse recurso, diversificar e atrair novos clientes, uma das ações é a Caravana do FCO, momento no qual o governo do Estado, o Banco do Brasil e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) tiram dúvidas e dão orientações sobre como ter acesso a esse dinheiro. A Caravana já passou por Ponta Porã, Maracaju, Três Lagoas durante a feira Três Lagoas Florestal e passou nesta quinta-feira (30) por Campo Grande. Os próximos destinos são Dourados, Chapadão do Sul e Naviraí.

Em Três Lagoas, na quarta-feira (29), o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, lembrou que o principal objetivo da Caravana é o de divulgar as linhas do FCO. “Neste ano temos um grande volume de recursos e em momento de crise, nosso foco é promover ações efetivas para que esse dinheiro vá realmente para as atividades produtivas”, afirmou.

Também no mesmo evento no município da Costa Leste, o diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, Marco Tulio, fez uma exposição dos requisitos para contratação dos financiamentos, no estande da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Em seguida, o governador Reinaldo Azambuja, destacou a importância do Fundo e a ampliação do volume de recursos disponíveis para Mato Grosso do Sul. “São mais de R$ 2,2 bilhões, um bilhão a mais que no ano passado, para atender o setor industrial, o comércio e serviços, turismo e produção. Vai potencializar a economia”, disse.

Acelerar processos para atrair novos clientes

O secretário informou ainda que, além da Caravana, uma das metas neste ano é ampliar em 25% o número de novos contratantes do FCO. “Cada um desses agentes envolvidos tem adotado medidas internas para acelerar o processo de contratação dos financiamentos, em especial o banco, que já criou uma estrutura própria de atendimento aos clientes do Fundo. No governo, a junção das secretarias para a criação da Semagro é um facilitador, pois, permite que o FCO fique sob um único escopo, tanto no setor rural quanto no empresarial”, declarou Jaime Verruck.

Nos primeiros meses de 2017, já foram aprovados R$ 450 milhões em cartas consulta do setor empresarial do Estado. “É um avanço significativo e com a vinda da Fundação de Turismo para o escopo da Semagro, o turismo terá um papel importante na captação de novos clientes”, disse o secretário.

Aproveitando a participação na Feira, o titular da Semagro lembrou que o setor de florestas em Mato Grosso do Sul “tem dado sinais de sua vitalidade. No mês passado aprovamos um projeto no FCO no valor de R$ 100 milhões para ampliação de base florestal. Nesta semana recebemos outros R$ 100 milhões de novos projetos de pessoas interessadas em investir em outros segmentos do setor florestal”.

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários