Governo publicou terceiro edital de retomada das obras do Aquário do Pantanal

A Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) lançou o terceiro edital de licitação de retomada das obras do Aquário do Pantanal para a conclusão do revestimento de alumínio composto dos forros internos (do auditório e biblioteca) e das monocapas.

Para concorrer as empresas interessadas precisam retirar o material até o dia 25 de outubro na sede da Agência – localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 14, Parque dos Poderes. A abertura está marcada para o dia 28 de outubro, às 8 horas da manhã.

O aviso de lançamento está disponível na edição número 9.993 do Diário Oficial do Estado e o edital e os arquivos técnicos podem ser consultados no site www.agesul.ms.gov.br , no link licitações.