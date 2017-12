Governo publica resultado de licitação para obra em São Gabriel do Oeste

Serão feitas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais - Foto: Edemir Rodrigues

O Governo de Mato Grosso do Sul vai executar obras de infraestrutura urbana no bairro Gramado, em São Gabriel do Oeste. Nesta sexta-feira (29), resultado de licitação publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) revela detalhes do processo.

Serão feitas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. A empresa vencedora do processo foi a Habitat Engenharia e Construção. Pelo serviço, ela irá receber R$ 565,9 mil.