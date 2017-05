Governo publica novas listas de cursos superiores reconhecidos pelo MEC

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) divulgou na edição desta terça-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), as novas listas de cursos superiores reconhecidos pelo MEC. De acordo com as portarias publicadas, o reconhecimento dos cursos é válido até o ciclo avaliativo seguinte. As listas podem ser acessadas no endereço: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2017&jornal=1&pagina=25&totalArquivos=128 target="blank"

