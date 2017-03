Governo publica na segunda promoção de professores e administrativos da Educação

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado irá publicar em Diário Oficial na próxima segunda-feira (13) decreto que estabelece promoção funcional de professores e servidores administrativos da Educação. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel nesta quinta-feira (9).

Riedel se reuniu na governadoria com a diretoria da Federação de Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) para tratar de demandas da classe. “A Fetems veio trazer alguns pontos de reivindicações para o Governo. Discutimos esses pontos e também apresentamos algumas situações que o a administração estadual vive no momento”, contou.

Quatro requisições foram debatidas no encontro: a promoção funcional de professores, a progressão funcional de servidores administrativos, o reajuste salarial de professores e a incorporação de abono salarial no pagamento dos servidores administrativos. De imediato, o Governo garantiu a publicação da promoção funcional de professores e servidores administrativos.

“Os outros dois pontos continuaremos conversando. O Governo tem crédito com a categoria porque tudo que foi combinado conosco até hoje foi cumprido”, disse Roberto Botareli. “Estamos totalmente abertos para o diálogo, como sempre estivemos. A Fetems trouxe pontos de interesse da categoria para que a gente possa equacionar cada um deles dentro do compromisso que o Governo tem de valorizar os profissionais da Educação”, pontuou Riedel.

Texto: Bruno Chaves e Beatricce Bruno | Foto: Chico Ribeiro

