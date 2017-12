Governo publica licitação para obras no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá

O compromisso com a revitalização da área foi reforçado pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 20 de dezembro, quando houve entregas de investimentos do governo na cidade - Foto: Chico Ribeiro

Foi publicada na edição desta terça-feira (26.12) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) a licitação para realização de obras de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais) na Avenida Nossa Senhora das Mercês, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. O compromisso com a revitalização da área foi reforçado pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 20 de dezembro, quando houve entregas de investimentos do governo na cidade.

A principal avenida do bairro terá toda sua extensão pavimentada – 18586 metros quadrados de área – e obras complementares de micro e macro drenagem (2670 metros lineares) e 1.620 metros de drenagem do lençol freático, além da sinalização viária. O bairro já conta com rede de esgoto, implantada pela Sanesul.

“Vamos abrir a licitação em 29 de janeiro, já para darmos ordem de serviço no começo do ano”, disse Reinaldo Azambuja. A estimativa do Governo do Estado é que sejam investidos R$ 8,4 milhões de recursos próprios na obra – valor que corresponde a contrapartida ao financiamento de cerca de R$ 125 milhões que o município contratou junto ao Fonplata (Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata).