Governo prorroga convênio com o Inmetro e garante serviços prestados pela AEM-MS

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado prorrogou por mais dois anos o convênio com o Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e assegurou a continuidade dos trabalhos realizados pela Agência Estadual de Metrologia em Mato Grosso do Sul (AEM-MS). O convênio 007/2013 Inmetro, abrangia o quadriênio 2013/2017 e foi prorrogado até 2019, garantindo o cumprimento do cronograma de investimentos e modernização previstos pelo órgão.

A prorrogação do convênio foi assinada na segunda-feira (27.11), na sede nacional do órgão federal, na cidade do Rio de Janeiro, pelo presidente do Inmetro, Carlos Augusto Azevedo e o diretor-presidente da AEM-MS, Nilton Rodrigues. A Agência é um órgão estadual vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e delegado do Inmetro.

“Tivemos que fazer ajustes e adequações ao planejamento financeiro da AEM-MS devido ao contingenciamento dos repasses do Governo Federal, ocorrido entre 2015 e 2016. Conseguimos manter os serviços da Agência sem nenhum prejuízo à população. Agora, com o orçamento equilibrado e o convênio prorrogado, vamos dar sequência ao nosso cronograma de investimento e modernização”, afirmou o secretário da pasta, Jaime Verruck.

Entre os investimentos previstos está a construção de um novo laboratório e a reforma da área de volumetria, onde são feitas as verificações de caminhões-tanque. “Além dos investimentos, devemos fazer uma chamada de pessoal aprovada no último concurso realizado pela AEM-MS. Serão novos agentes metrológicos e auxiliares que deverão passar a compor a equipe da Agência. Tudo isso não poderia ser feito sem a prorrogação do convênio”, reforçou o diretor-presidente da AEM-MS.

Excelência e pioneirismo

De janeiro a outubro de 2017, ano em que completa 35 anos de criação, a AEM-MS já concluiu 103% do planejamento previsto para ser executado em doze meses. Até 31 de outubro, a Agência realizou 62.790 verificações; 34.600 fiscalizações e emitiu 3.478 notificações. “Obtivemos índices de excelência num período de repasses reduzidos por parte do Governo Federal, tudo isso sem prejuízo ao trabalho de verificação, inspeção e fiscalização desempenhado pela AEM-MS”, lembra Jaime Verruck.

Neste ano, a AEM-MS também foi o primeiro órgão de metrologia do País a fazer o processo de verificação dos mototaxímetros que estão sendo instalados pelos mototaxistas de Campo Grande. O uso do novo instrumento de medição agora é obrigatório na Capital sul-mato-grossense e a Agência investiu na capacitação e habilitação de seus agentes para a verificação do equipamento homologado pelo Inmetro, num trabalho pioneiro.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto capa: Chico Ribeiro