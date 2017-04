Governo propõe salário mínimo de R$ 979 no projeto de LDO em 2018

Segundo proposta do governo, salário mínimo será de R$ 979,00 no próximo ano / Divulgação

Prevendo um crescimento maior da economia e uma inflação controlada, o governo federal vai propor um salário mínimo de R$ 979 para o ano de 2018. O novo valor constará no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2018, que será enviado ao Congresso Nacional na próxima quinta-feira (13).

Nesta sexta-feira (07), a equipe econômica anunciou os parâmetros da PLDO, que servem como base para o Orçamento. Neste ano, o valor do salário mínimo é de R$ 937. Como crescimento da economia no ano passado foi negativo, o valor será corrigido pela inflação de 2017, projetada em 4,3% pelo governo, como prevê a regra de valorização do mínimo aprovada pelo Congresso Nacional.

Para os próximos anos, a previsão é de que o salário mínimo cresça acima da inflação, diante da recuperação econômica. Em 2019, a estimativa é de que o salário mínimo seja de R$ 1.029, e no ano seguinte, de R$ 1.103.

Mais transparência

Ao anunciar o novo salário mínimo, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, ressaltou que as projeções do governo federal são realistas, transparentes e alinhadas com as estimativas do mercado financeiro.

“Como temos feito desde o início do novo governo, temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números apresentados”, reiterou o ministro, durante entrevista coletiva.

