Governo promove palestra de prevenção ao suicídio para servidores

Especialistas farão palestra sobre prevenção ao suicídio e depressão.

Campo Grande (MS) – Para alertar os servidores públicos sobre a importância da valorização da vida, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) promove na quinta-feira (28.9) palestra voltada à prevenção do suicídio que, de acordo com o Ministério da Saúde, mata cerca de 11 mil pessoas por ano no Brasil.

Inédito, o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em alusão ao Setembro Amarelo registrou 62804 mortes por suicídio no Brasil entre os anos de 2011 e 2015, sendo 79% homens e 21% mulheres.

Com o tema “Métodos e Formas de Prevenção ao Suicídio” à primeira palestra será ministrada pelo professor, pesquisador e coordenador do curso de prevenção ao suicídio do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Edilson dos Reis, que também é capitão capelão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MS).

A palestra “Saúde Mental, Depressão e Qualidade de Vida” terá condução do Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza, psiquiatra PhD em Saúde Mental, especialista em Medicina do Sono, e professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Para o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, esse é um assunto delicado mas que precisa ser debatido. “Essa é mais uma ação de promoção da saúde preventiva do servidor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Cuidar da saúde mental do nosso servidor faz parte da política de gestão de pessoas. Nosso objetivo é levar conhecimento e esclarecimentos sobre esse tema que precisa ser debatido entre os colegas de trabalho, entre os amigos e dentro de casa” ressaltou.

Iniciativa da SAD, por meio da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas, em alusão à campanha Setembro Amarelo, as palestras terão início às 8h30 no auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Com vagas gratuitas e limitadas, as inscrições podem ser feitas através do e-mail icorrea@sad.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3318-1413.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Edemir Rodrigues

