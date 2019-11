Governo promove leilão com 10 lotes de mobiliário

Já o maior lance inicial, no valor de R$ 1.000,00, é referente ao lote 10, que oferta um Gerador Cummins Power Modelo 16DNAE, 20 KVA/16KW carenado e silenciado - Foto: Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), promove leilão com 10 lotes de mobiliário, contendo entre os itens, computadores, cadeiras, condicionadores de ar, mesas e armários, consideráveis inservíveis para a administração.

O certame acontece nos formatos presencial e online, com lances eletrônicos a partir de 13 de novembro de 2019, através do site vialeiloes.com.br. O leilão presencial está agendado para o dia 27 de novembro às 14h no Auditório do Edifício Atrium Corporate (Sobreloja), localizado na rua Alagoas, 396 – Sala 1006 – 10º Andar no Jardim dos Estados.

O menor lance inicial, no valor de R$ 200, é referente ao lote 04 que oferta armários, mesas, arquivos, escrivaninha, etc. Já o maior lance inicial, no valor de R$ 1.000,00, é referente ao lote 10, que oferta um Gerador Cummins Power Modelo 16DNAE, 20 KVA/16KW carenado e silenciado.

O período de visitação dos lotes é de 18 a 26 de novembro, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão. Os itens que integram os lotes 01 a 09, podem ser conferidos no Depósito Administrativo da SAD localizado na Rua Alexandre Fleming, 1673 – Vila Bandeirantes. Quanto ao lote 10, na Rua 13 de maio, 3922 – Centro. Para ambos os locais, o horário de visitação é das 08h às 11h e das 13h30 às 16h.

Para aquisição, é necessário estar cadastrado eletronicamente no site www.vialeiloes.com.br ou presencialmente no dia do leilão. O edital completo com a descrição de cada lote ofertado e demais informações pode ser conferido nas páginas 65 e 66 da Edição de hoje do Diário Oficial do Estado.