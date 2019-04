Governo promove ações e executa programas que garantem cidadania aos índios de MS

Campo Grande (MS) – Nesta semana em que o Brasil comemora a cultura e tradições dos primeiros nativos desta terra, Mato Grosso do Sul comemora ações e estratégias nas áreas de habitação, saúde, qualificação profissional e educação, que juntas, garantem a cidadania para o índio sul-mato-grossense.

A Caravana da Saúde, o Proacin (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas), o Fórum de Mulheres Indígenas, o Programa Vale Universidade Indígena, o Programa Nacional de Habitação Rural e ainda um Programa direcionado para o encaminhamento ao mercado de trabalho.

Estratégias que para a Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Dias de Souza de Albuquerque, traduzem o que realmente os índios precisam.

As edições da Caravana da Saúde ocorreram nos municípios de Miranda, Aquidauana e Amambai. Silvana ressalta que todo esse trabalho ameniza qualquer possibilidade de conflitos, pois respeita os costumes e tradições.

Mesmo com perfil ruralista, o governador Reinaldo Azambuja quebrou paradigmas e conseguiu implantar a política do diálogo, terminando com conflitos entre índios e produtores.

O Proacin já beneficiou, em três anos, 72 comunidades indígenas, em 24 municípios de Mato Grosso do Sul.

Já o Programa Vale Universidade Indígena atendeu cerca de 630 acadêmicos em mais variados cursos de graduação e, atualmente, 88 estão nos bancos das faculdades.

Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. São 73.295 mil, segundo dados do último Censo do IBGE de 2010, e abriga oito etnias: Atikum, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Guató, Kadiwéu, Kiniquinau, Ofaié e Terena. Culturas diferentes, com tradições peculiares, porém com algo em comum: a terra que habitam.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)