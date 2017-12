Governo prevê investir R$ 254 milhões em infraestrutura rodoviária e pontes

O banco já sinalizou positivamente para a possibilidade de financiar obras em MS. A garantia do empréstimo é o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o prazo de pagamento é de 10 anos, com dois de carência. - Foto: MS GOV

O Governo do Estado já enviou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um pedido de autorização para contrair empréstimo da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 254 milhões.

Reinaldo Azambuja explicou que os recursos serão investidos em obras de infraestrutura rodoviária e construção de pontes de concreto.

O banco já sinalizou positivamente para a possibilidade de financiar obras em MS. A garantia do empréstimo é o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o prazo de pagamento é de 10 anos, com dois de carência.