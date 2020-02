Governo prevê entregar mais de 1,4 mil moradias na Capital em 2020

Obras nos residenciais Sírio Libanês e Portal Laranjeiras estão 80% concluídas

Campo Grande (MS) – O ano de 2020 será o ano da realização do sonho da casa própria para 1.424 famílias de Campo Grande, com a conclusão dos projetos habitacionais que estão sendo executados pelo Governo do Estado.

Nas regiões do Lagoa e Imbirussú, por exemplo, estão em fase de acabamento, com cerca de 80% da obra executada, os residenciais Portal Laranjeiras e Residencial Sírio Libanês I e II.

Durante visita aos dois empreendimentos nesta terça-feira (04.02), o secretário Especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, destacou o compromisso da atual gestão com a área habitacional, e enumerou outros empreendimentos que estão previstos para serem entregues ainda este ano para a população.

“Realizar o sonho da casa própria é uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja. A sua equipe de governo trabalha para fazer essas entregas. Este ano ainda, estaremos entregando os residenciais Portal Laranjeiras, Aero Rancho 7 e 8, o Armando Tibana, o Jardim Mato Grosso, e o Sírio Libanes I e II”, enfatizou Assis.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular (Agehab), Maria do Carmo Avesani, destacou o perfil social dos futuros moradores e a importância de entregar uma obra de qualidade e dentro do prazo. “Nesses residenciais vão morar famílias com maior necessidade de apoio do poder público, que tem a maior necessidade de subsídio. Nosso objetivo é entregar essas moradias com toda infraestrutura, com área de lazer e espaço comunitário”, afirmou.

Nos últimos cinco anos de gestão do governador Reinaldo Azambuja, já foram entregues 2.813 moradias em Campo Grande, e outras 2.024 estão em fase de execução pelo Governo do Estado na Capital.

Investimentos

Os residenciais Portal Laranjeiras e Sírio Libanês I e II, integram o Programa Minha Casa Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), do Governo Federal, com contrapartidas do Governo do Estado e município.

No Sírio Libanês I e II, o investimento total da obra é de R$ 24.887.738,26, sendo, R$ 4,2 milhões de contrapartida do Governo do Estado. O investimento total do Portal Laranjeiras é de R$ 36.307.916,97, e a contrapartida estadual é de R$ 6,8 milhões.

Estrutura

Cada unidade habitacional possui: dois quartos, sala de estar e jantar integrada, banheiro adaptável e área de serviço, num espaço interno de 47,01 m². A área comum dos residenciais será composta de playground, quadra de esportes de areia e espaço para eventos com banheiros adaptáveis.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Saul Schramm