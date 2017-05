Governo pretende investir 50 milhões de reais na agricultura familiar

O governador Reinaldo Azambuja cumpriu agenda no início dessa semana na cidade de Anastácio onde realizou a entrega de uma patrulha mecanizada, no valor de 161 mil reais, para atender a agricultura familiar.

A patrulha contem trator, grade aradora, grade niveladora, rotoencanteirador, distribuidor de calcário e uma pá carregadeira. Os recursos foram alocados por meio de emedas parlamentares de autoria do próprio governador – quando era deputado federal, e do ex-senador Ruben Figueiró.

Reinaldo Azambuja destacou a importância da parceria com os municípios e a atenção do Governo do Estado ao desenvolvimento econômico das pequenas propriedades. Só em 2017 devem ser investidos 50 milhões de reais na compra de máquinas e implementos que serão destinados ao setor.

Ainda em Anastácio, o governador anunciou a restauração do asfalto na avenida Manoel Murtinho, a principal via da cidade. O Governo vai investir 900 mil reais. Segundo o governador, será restaurado um trecho de mais de 2 quilômetros até a entrada do Frigorífico Buriti.

Também nessa segunda-feira, 8 de maio, a cidade de Dois Irmãos do Buriti foi beneficiada com máquinas e implementos agrícolas. Na ocasião foi confirmada a pavimentação da MS-450, no trecho entre os distritos de Palmeira, Camisão e Piraputanga. O valor investido será de cerca de 20 milhões e 300 mil reais.

O governador também confirmou a finalização do processo licitatório para a obra de pavimentação de trecho da MS 347, entre Dois Irmãos do Buriti e Nioaque.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

