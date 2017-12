Governo presta homenagem a 842 servidores aposentados nesta quinta-feira

Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações artísticas, culturais e sorteio de prêmios. - Foto: David Majella

Em sete edições da entrega de Diploma de Mérito Funcional, mais de quatro mil servidores aposentados já receberam a honraria.

Com objetivo de reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda trajetória profissional a serviços prestados à sociedade, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza nesta quinta-feira (14) solenidade de entrega do Diploma de Mérito Funcional para 842 servidores aposentados.

Instituído em 2015 por meio do decreto n. 14.182, o Diploma já contabiliza 4.105 servidores aposentados homenageados em sete edições da solenidade. “É gratificante participar desse momento tão marcante da vida do servidor, poder olhar nos olhos da pessoa e agradecer pela dedicação dela em prol do desenvolvimento deste Estado. Para nós que estamos de passagem pelo serviço público pode parecer simples, mas para quem se despede de uma vida inteira dedicada ao Estado, essa homenagem representa muito” pontua o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, que em todas as edições faz questão de assinar diploma por diploma.

A 8ª solenidade de reconhecimento do Mérito Funcional acontece a partir das 14h30 no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Na ocasião serão homenageados servidores de 67 municípios de Mato Grosso do Sul que se aposentaram no período de agosto a novembro de 2017.

A cidade que concentra o maior número de aposentados homenageados no período é Campo Grande com 472 servidores, seguida de Dourados com 48, e Naviraí com 30. Os demais homenageados estão lotados nos seguintes municípios: Agua Clara (1), Alcinópolis (1), Amambaí (9), Anastácio (6), Anaurilândia (4), Angélica (2), Antônio João (2), Aparecida do Taboado (9), Aquidauana (27), Bandeirantes (1), Bataguassu (10), Batayporã (3), Bonito (7), Caarapó (5), Camapuã (2), Cassilândia (4), Chapadão do Sul (4), Corguinho (1), Coronel Sapucaia (1), Corumbá (13), Costa Rica (6), Coxim (13), Deodápolis (5), Dois Irmãos do Buriti (1), Douradina (2), Eldorado (1), Fátima do Sul (6), Glória de Dourados (5), Guia Lopes da Laguna (3), Iguatemi (3), Inocência (2), Itaporã (5), Itauiraí (3), Ivinhema (5), Japorã (1), Jaraguari (1), Jardim (7), Jateí (4), Juti (1), Ladário (3), Maracajú (5), Miranda (2), Mundo Novo (4), Nioaque (2), Nova Alvorada do Sul (1), Nova Andradina (14), Novo Horizonte do Sul (1), Paranaíba (14), Pedro Gomes (2), Ponta Porã (13), Ribas do Rio Pardo (1), Rio Brilhante (2), Rio Negro (3), Rio Verde de Mato Grosso (2), Rochedo (1), Santa Rita do Pardo (3), São Gabriel D’Oeste (1), Selvíria (1), Sete Quedas (1), Sidrolândia (2), Tacuru (1), Taquarussu (1), Três Lagoas (24), e Vicentina (2).

Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações artísticas, culturais e sorteio de prêmios. Para informações entre em contato com a Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1418.