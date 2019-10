Governo Presente: visando geração de empregos, prefeito de Sidrolândia pede implantação de asfalto

Aquidauana (MS) – Um dos prefeitos recebidos pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (3.10) foi o de Sidrolândia, Marcelo de Araujo Ascoli, que pediu investimentos em infraestrutura para impulsionar a indústria da carne e desviar o transito dos caminhões boiadeiros da área urbana. Reinaldo Azambuja cumpre expediente em Aquidauana por meio do programa Governo Presente, que leva a equipe da administração estadual

“Precisamos fazer um asfalto novo de ligação a um frigorífico, tem cinco ou seis quadras, para poder propiciar ao investidor mais uma etapa da produção da carne, que é a desossa, gerando com isso talvez mais de 300 empregos. Isso é importantíssimo para a nossa cidade. Por uma questão de vigilância sanitária é necessária a ligação asfáltica. Deixamos essa demanda para o governador, que foi muito bem recebida”, explicou.

O prefeito também solicitou a criação de uma nova rota para escoar a produção do frigorífico sem passar pela área urbana, além de recapeamento de vias urbanas, entre outras demandas como ramal de gás natural e a implantação da Rota Bioceânica. “Foi muito proveitoso, uma discussão maravilhosa”, acrescentou Marcelo de Araujo.

Desde o primeiro ano de mandato do governador Reinaldo Azambuja (2015), Sidrolândia já recebeu mais de R$ 128 milhões em investimentos nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, habitação, saúde, educação e segurança pública. Só em obras concluídas ou que estão sendo executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) são R$ 53,844 milhões.

Em infraestrutura urbana foram executados vários projetos de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, entres eles no bairro Morada da Serra e na avenida Antero Lemes da Silva. Foram realizados ainda o asfaltamento da MS-162 (acesso a Quebra Coco) e também do acesso ao Núcleo Industrial.

O Governo do Estado está pavimentando os 27 quilômetros da MS-258, trecho entre o entroncamento da BR/MS-060 a Capão Seco. Em andamento também estão as obras para a conclusão do remanescente das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na avenida Antero Lemes da Silva e asfaltamento e drenagem da rua Prudente de Moraes, no bairro Pindorama.

Investimentos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em obras concluídas e em andamento chegam a R$ 42,651 milhões. Pelo programa Avançar Cidades, que conta com recursos da Caixa Econômica Federal (CEF), estão sendo destinados R$ 15,420 milhões na execução de 86.092 metros de rede coletora de esgoto, execução de 4.558 ligações domiciliares de esgoto e construção de três estações elevatórias, além da implantação de aeradores nas lagoas de estabilização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Em Sidrolândia, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) viabilizou 300 moradias, sendo 201 já entregues. No total são mais de R$ 7,965 milhões de recursos empregados para viabilizar habitação digna às famílias das áreas urbana e rural da cidade. E com os 177 títulos entregues, a Agência regularizou a situação dos moradores dos conjuntos habitacionais Cascatinha II, Pé de Cedro, São Bento e Carandazal.

Na Educação quase R$ 1 milhão foi aplicado em reformas e melhorias das estruturas das escolas em Sidrolândia, sem contar a entrega de kits de material escolar e uniformes.

Na área da segurança pública foram investidos mais de R$ 3,574 milhões, com a compra e entrega de 11 viaturas, munição, materiais e equipamentos, além da construção da sede do Corpo de Bombeiros.

Participaram da audiência o deputado federal Beto Pereira, secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Segov), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Mota (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); secretários-adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); consultora legislativa Ana Carolina Ali; diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior; diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini; diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Trindade; e o coordenador regional Bruno Marcondes.

A reunião contou ainda com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Carlos Henrique Nolasco de Olinda, dos vereadores Celso Pereira, Ganso, Vilma Teresa Felini e Kennedi Forgiarini, secretários municipais Cleiton Ortega (Governo), Renato Santos (Finanças) e Sandro Gonzales (Esporte) e do procurador Luis Cláudio.

Foto: Chico Ribeiro

