Governo Presente: prefeito de Jardim pede obras e destaca ineditismo do programa

Aquidauana (MS) – A terceira etapa do Governo Presente, que está sendo realizada em Aquidauana, foi a oportunidade para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, levar ao governador Reinaldo Azambuja e a toda equipe de Governo as demandas por investimentos em saneamento básico, pavimentação e drenagem.

“Primeiro agradecemos pelo que já foi feito por Jardim, investimentos em saneamento básico, infraestrutura e asfalto, e trouxemos mais demandas relacionadas a investimentos no tocante do saneamento básico, pavimentação asfáltica e drenagem. O governador, muito atencioso como sempre foi com todos os municípios, está olhando com carinho e já providenciou que a equipe dele nos procure para que possamos tabular quais locais serão feitos esses investimentos”, contou Guilherme Monteiro.

O prefeito fez questão de elogiar o programa que leva o gabinete do governador Reinaldo Azambuja, secretários e diretores-presidentes para agendas no interior do Estado. “É uma grande atitude. Nenhum governo antes fez algo como o Governo Presente. Eu não tenho lembrança de ter visto isso em outros governos. O Reinaldo sempre teve um carinho com os prefeitos, talvez por ter sido prefeito, e a equipe é sempre atenciosa”, destacou.

Nos últimos quatro anos e dez meses de gestão do governador Reinaldo Azambuja, os investimentos aplicados em Jardim totalizam R$ 77 milhões em áreas consideradas prioritárias para a população: infraestrutura, saúde, educação, e segurança pública.

Foram realizadas obras de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos pontos da cidade, além de pavimentação da rodovia MS-178, construção da ponte de concreto sobre o Córrego Guardinha, e execução de obra para ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na habitação foram entregues 88 unidades no Loteamento Vila Angélica.

O Programa MS Mais Seguro garantiu o fortalecimento das estruturas policiais com munições, equipamentos, e entrega de dez viaturas, destinadas às polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e perícia. Na saúde, os repasses garantem a manutenção de serviços em diversas áreas, como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, e Vigilância Sanitária. Na educação a garantia do essencial para manter a qualidade do ensino para os mais de 2,4 mil alunos matriculados nas três escolas estaduais do município.

Além de prefeito e governador, participaram da audiência o presidente da Câmara de Vereadores, Fernandinho Ramos, vereadores César Nogueira, Carlos Américo Grubert e Manoel Barbosa Cristaldo (Deco) e os secretários municipais Nilton Cezar de Lima Salazar (Governo), Margarida Maria do Carmo Almeida (Finanças e Administração), Eliana Cafure Peixoto (Educação), Marcelly Freitas Trindade (Saúde) e Alexandre Barros Leite (Obras e Serviços).

Eles foram atendidos na audiência também pelos secretários especial Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Segov), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Mota (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); secretários-adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); consultora legislativa Ana Carolina Ali; diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior; diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Trindade e pelo coordenador regional Bruno Marcondes.

VÍDEO RELEASE – LINK PARA DOWNLOAD

BOLETIM RÁDIO

FOTO ALTA RESOLUÇÃO

Foto: Chico Ribeiro

Subsecretaria de Comunicação- Subcom