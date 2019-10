Prefeito de Guia Lopes da Laguna pede recursos para recapeamento, casas e recursos para saúde

O prefeito Jair Scapini, de Guia Lopes da Laguna, apresentou ao governador Reinaldo Azambuja pedidos de recapeamento, casas populares e recursos para o hospital - Foto: Divulgação

Encerrando os atendimentos do Governo Presente desta sexta-feira (4), o prefeito Jair Scapini, de Guia Lopes da Laguna, apresentou ao governador Reinaldo Azambuja pedidos de recapeamento, casas populares e recursos para o hospital. A terceira etapa do programa foi realizada em Aquidauana e a próxima, ainda sem data definida, será em Naviraí.

O prefeito elogiou a iniciativa. “Para nós que somos carentes, municípios com pequena população, é muito importante essa ação. Agradecemos muito ao governador. Os investimentos da administração estadual na nossa cidade ultrapassam R$ 32 milhões”, disse Jair Scapini.

Desde 2015, o sistema público de saúde de Guia Lopes da Laguna recebeu da administração de Reinaldo Azambuja mais de R$ 4,323 milhões em repasses para o custeio dos serviços dos programas Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial e Vigilância Sanitária.

Na área da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) foram R$ 16,492 milhões na construção de quatro pontes de concreto armado sobre os córregos Santo Antonio e Desbarrancado e os rios Santa Tereza e Santo Antonio. O Governo do Estado também executou serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias urbanas da cidade, como na rua Major Pires e asfaltamento da MS-382, na cabeceira do Rio Apa, no acesso à ponte sobre o Rio Santo Antonio.

Investimentos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) totalizam R$ 13,82 milhões na execução de obras para melhoria e ampliação dos sistemas de água e esgoto. Estão em execução a implantação de 53.347 metros de rede coletora de esgoto e 2.264 ligações domiciliares de esgoto, além de três estações elevatórias. Para isso, estão sendo aplicados R$ 7,663 milhões.