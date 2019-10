Governo Presente: Nioaque quer recuperar estradas vicinais para atender assentamentos e aldeias indígenas

Aquidauana (MS) – Melhorar as estradas vicinais de Nioaque para atender 12 assentamentos, quatro aldeias indígenas e famílias quilombolas está nos planos do prefeito Valdir Couto de Souza Júnior. Para isso ele pediu apoio do governador Reinaldo Azambuja.

Os dois se reuniram nesta quinta-feira (3.10) em Aquidauana, durante a terceira etapa do Governo Presente, que leva a estrutura administrativa do Estado para atendimento no interior. “Esperamos mais contribuições do governador para atender nossa população”, disse Valdir, que ainda reivindicou um caminhão de lixo e investimentos na saúde.

“O governador Reinaldo já foi prefeito, presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e é um gestor municipalista, que sabe das dificuldades reais do municípios”, destacou o prefeito, lembrando de parcerias com o Governo do Estado que contribuíram com o desenvolvimento de Nioaque.

“Cinco anos de gestão do governador onde ele atendeu no recapeamento, asfalto novo, asfalto no acesso do frigorífico para poder gerar mais emprego, aquisições de patrulhas mecanizadas, tratores, implementos agrícolas, mais de 100 unidades habitacionais sendo realizadas, tudo através da parceria”, destacou.

Gabinete itinerante

Desde o mês passado Reinaldo Azambuja percorre o interior do Estado com o projeto Governo Presente. Já passaram por atendimento 27 municípios das regiões do Bolsão e Norte. Nesta etapa, que abrange cidades do Pantanal, Serra da Bodoquena e Sudoeste, 16 cidades passarão por audiências. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros em Mato Grosso do Sul.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Na reunião com representantes de Nioaque também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Danilo Catti, e os demais parlamentares. Além deles, os deputados Beto Pereira (federal), Paulo Corrêa (presidente da ALMS), Felipe Orro (estadual), Herculano Borges (estadual) e Lídio Lopes (estadual).

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul, Agehab e MSGás, Walter Carneiro Junior, Maria do Carmo Avesani Lopez e Rudel Trindade, respectivamente.

FOTO EM ALTA RESOLUÇÃO

Foto Chico Ribeiro

Subsecretaria de Comunicação Governo MS