Governo Presente: Maracaju quer parceria para melhorar infraestrutura

Aquidauana (MS) – Projetos para melhorar a infraestrutura de Maracaju foram apresentados nesta sexta-feira (4.10) pelo prefeito Maurílio Azambuja no Governo Presente. O gestor municipal se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja em Aquidauana, na terceira etapa do programa que leva a administração estadual para atendimento no interior.

Três propostas foram debatidas no encontro. São elas: drenagem de águas pluviais para o distrito de Vista Alegre, recapeamento para os bairros de Maracaju e recursos para ativação de salas de aula. “Trouxemos os projetos prontos, com praticidade e objetividade”, afirmou o prefeito, que elogiou o Governo Presente.

“Atos como esse engrandecem a administração de nosso Estado e ajudam municípios que hoje vivem em grandes dificuldades. O governador é de Maracaju, conhece a cidade e vai nos ajudar muito”, completou Maurílio.

Desde o mês passado Reinaldo Azambuja percorre o interior do MS com o Governo Presente. Já passaram por atendimento 27 municípios das regiões do Bolsão e Norte. Nesta etapa, que abrange cidades do Pantanal, Serra da Bodoquena e do Sudoeste, 16 cidades passam por audiências. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Atendimento

Na reunião com representantes de Maracaju também estiveram presentes o vice-prefeito Joares Aparecido Sanches e o presidente da Câmara Municipal, vereador Helio Albarello, acompanhado dos demais parlamentares. Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrês (presidente da Assembleia Legislativa) e Felipe Orro.

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Maria Cecilia (Educação).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estiveram presentes os diretores-presidentes da Sanesul, Agehab e MSGás, Walter Carneiro Junior, Maria do Carmo Avesani Lopez e Rudel Trindade, respectivamente.

Investimentos

Os mais de 47 mil moradores de Maracaju foram beneficiados pelo Estado desde 2015, início do primeiro mandato de Reinaldo Azambuja, com obras em vários setores. São mais de R$ 162 milhões, sendo R$ R$ 97,287 milhões na área da infraestrutura e R$ 14,155 milhões na construção de moradias.

Em janeiro do ano passado, o Governo do Estado entregou uma obra aguardada há 15 anos pelos moradores da região: a pavimentação dos 49,6 quilômetros da rodovia MS-460, que dá acesso ao distrito de Água Fria e interliga o local ao entroncamento com as rodovias BR-060 e MS-162. A obra beneficiou diretamente as usinas, produtores de soja e milho e as 222 famílias de pequenos agricultores do Assentamento Santa Guilhermina.

Entre as obras executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), estão a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em várias vias de Maracaju como a rua Joaquim Ferreira Azambuja e nos bairros Cambaraí e Jardim São Sebastião.

Na área da habitação os investimentos da administração de Reinaldo Azambuja, de 2015 até agora, totalizam R$ 14,155 milhões, com contrapartida do Governo do Estado de R$ 1,477 milhão. Das 271 moradias projetadas 210 já foram entregues. E 30 proprietários de imóveis no distrito de Vista Alegre receberam o título definitivo das propriedades onde vivem.

Já a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) registrou R$ 29,023 milhões em investimentos em Maracaju no período 2015/2019, entre obras executadas e em andamento. Entre os que já foram entregues estão a construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), duas estações elevatórias, linha de recalque, coletor e emissário final, além da construção de reservatórios metálicos com capacidade de 1000 metros cúbicos cada.

Foto: Chico Ribeiro

