Governo Presente: lideranças de Bela Vista pedem obras de infraestrutura e agradecem investimentos

Reinaldo Azambuja faz obras que os municípios realmente precisam, diz prefeito

Aquidauana (MS) – Uma comitiva de Bela Vista apresentou pedidos na área de infraestrutura e saúde para o governador Reinaldo Azambuja. Prefeito e vereadores foram atendidos nesta quinta-feira (3.10) em Aquidauana, durante o programa Governo Presente.

De acordo com o prefeito Reinaldo Piti, as principais reivindicações são: recapeamento das ruas dos bairros, investimento no hospital municipal para manter as cirurgias e uma praça poliesportiva.

“Bela Vista tem sido muito contemplada pelo governador Reinaldo Azambuja. Só temos a agradecer”, afirmou o prefeito. “É um governo municipalista que ouve os 79 municípios, independentemente de cor partidária, e atende as reivindicações que os municípios precisam em vez de fazer obras faraônicas”.

Nos últimos quatro anos e dez meses de gestão do governador Reinaldo Azambuja, os investimentos aplicados em Bela Vista totalizam R$ 63,9 milhões em áreas consideradas prioritárias para a população: infraestrutura, saúde, educação, e segurança pública.

Na infraestrutura, se destacam a implantação e pavimentação asfáltica do anel viário numa extensão de 6,5 quilômetros e a construção de seis pontes de concreto: no Rio Caracol, Rio Piripucu, Córrego Apa, Córrego Apamim, Córrego Damacuê, e a do Córrego Vacadiga, sendo esta última em fase de execução.

Além disso, foram realizados serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos pontos da cidade. Também fazem parte dos investimentos, o projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, que está 93% concluído.

Na área de habitação, foram entregues 127 unidades habitacionais e o projeto de regularização fundiária permitiu que 104 famílias colocassem em dia a documentação de suas propriedades, e outras 91 estão em andamento. Na educação a garantia do essencial para manter a qualidade do ensino para os quase 3 mil alunos matriculados nas quatro escolas estaduais do município.

Através do MS Mais Seguro, Bela Vista recebeu oito novas viaturas, além da instalação de sistema de videomonitoramento com nove câmeras, e sistema moderno de radiocomunicação.

Participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, deputado federal Beto Pereira, deputados estaduais Felipe Orro e Herculano Borges, secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Segov), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Mota (Educação), Geraldo Resende (Saúde) e Roberto Hashioka (Administração); secretários-adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); consultora legislativa Ana Carolina Ali; diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior; diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; assessor de Planejamento da MSGÁS, Valter José Bortoletto; e o coordenador regional Bruno Marcondes.

A reunião contou ainda com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Xitinho, e dos vereadores Mortadela, Ico Battlani, Marcos Lino Silva, Diogo Gouvea Pinheiro Murano, Jhohnys Hémory Denis Basso, Hiato, Ramão Paredes Gil, Geraldo de Souza Rosa e Fabrizia Tinoco Abrego.

Foto: Chico Ribeiro

