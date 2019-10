Governo Presente: Glória de Dourados pede asfalto, drenagem e apoio para instalação de laticínio

Naviraí (MS) – Asfalto e drenagem em bairros carentes e apoio para a instalação de um laticínio. Esses foram os pedidos do prefeito Aristeu Nantes e da comitiva de Glória de Dourados que foram atendidos pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (24.10), em Naviraí.

Segundo Aristeu Nantes, a indústria do leite vai gerar 150 empregos diretos e centena de indiretos. Aristeu elogiou o ineditismo e o acolhimento da equipe estadual às lideranças municipais por meio do programa Governo Presente e a política municipalista da administração Reinaldo Azambuja.

“O município nosso é pequeno e tem pouca arrecadação. Nós não conseguimos fazer obras. Recapeamento de asfalto, construção de asfalto novo e ponte de concreto. Tivemos tudo isso com apoio do governo. Sem o apoio do governo não teríamos nada disso. Ficaríamos esperando emendas parlamentares federais, que demoram uma eternidade para chegar, muita burocracia. Com o apoio do Governo do Estado é muito mais rápido”, disse o prefeito.

Durante dois dias, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado de secretários estaduais e diretores, recebe lideranças de 17 municípios em Naviraí, pela 5ª etapa do Governo Presente.

Participaram da audiência com a comitiva de Glória de Dourados o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; deputado federal Beto Pereira; deputado estadual Lídio Lopes; primeiro-suplente de senador José Chagas; e os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

A reunião contou ainda com os secretários-adjuntos de Estado C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); diretores-presidentes Walter Carneiro Junior (Sanesul) e Maria do Carmo Avesani Lopes (Agehab); superintendente da Semagro, Rogério Thomitão Beretta; primeira-dama municipal Irene Alencar; vice Fausto José de Souza; presidente da Câmara Municipal, Milton Cesar Gomes e os vereadores Julio Cleverton dos Santos, Sebastião Pereira, Claudia Regina Marangoni Bom, Rosani Espíndola Barros Penze e Zicão e o secretário municipal de Saúde, Riccieri Squiave.

Investimentos

Em Glória de Dourados, a união entre os governos federal e estadual está fazendo a alegria de dezenas de famílias que sonham em ter a tranquilidade de viver em sua própria casa. Desde a primeira gestão de Reinaldo Azambuja a Agência de Habitação Popular (Agehab) faz a gestão de projetos de investimentos de R$ 5,251 milhões para a construção de 158 moradias na área urbana e rural.

Na cidade os investimentos da administração estadual chegam a R$ 31,822 milhões de 2015 para cá, sendo R$ 19,016 milhões na área de infraestrutura e R$ 5,02 milhões na saúde pública. Também estão sendo aplicados todos os anos recursos na aquisição e entrega de material escolar, uniformes, alimentação e transporte dos alunos das quatro escolas estaduais que atendem 1.192alunos matriculados.

