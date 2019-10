Drenagem e substituição de pontes são os pedidos de Iguatemi

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda em Naviraí, onde recebe 17 prefeitos da região, além de vices, secretários e vereadores - Foto: Divulgação

A comitiva de Iguatemi, liderada pela prefeita Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes, pediu ao governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (24) investimentos em drenagem na entrada da cidade e a substituição de parte das pontes de madeira por passagens de concreto. O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda em Naviraí, onde recebe 17 prefeitos da região, além de vices, secretários e vereadores em audiências do Governo Presente.

A prefeita de Iguatemi explicou a importância dos investimentos para evitar alagamentos. “Temos problema muito sério na entrada do nosso município. Quando tem uma muita chuva entra água até no comércio”, disse.

Ela afirmou ainda que Iguatemi tem 36 pontes de madeira, algumas sem condições até mesmo de receber manutenção. Desde 2015, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou mais de 100 pontes de concreto em todo o Estado, em substituição às antigas de madeira, permitindo o tráfego e o escoamento da produção agropecuária.

Patricia Nelli aprovou a gestão municipalista e o programa Governo Presente, que está em sua 5ª etapa. “Eu achei perfeito. É muito bom que ele [o governador Reinaldo Azambuja] trouxe toda a equipe de trabalho. Além de nós sermos muito bem recebidos, é bom quando eles estão próximos da gente e ouvem também com os secretários as demandas do município”.

Investimentos

Iguatemi é um dos municípios que recebeu forte investimento do Governo do Estado na área rural, com ações nas estradas vicinais e construção de pontes. Dos R$ 50,828 milhões em investimentos desde 2015, R$ 19,119 milhões foram recursos da Secretaria de Infraestrutura. Dinheiro empregado também na melhoria das condições das vias urbanas. E a Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul) investe R$ 2,323 milhões para ampliar o atendimento à população.

A Agência de Habitação Popular (Agehab), em parceria com o Governo Federal e Prefeitura, registra 378 moradias entregues e em construção, com recursos de R$ 21,106 milhões. Na área da saúde, os repasses feitos pelo Governo do Estado chegam a quase R$ 3 milhões. As polícias de Iguatemi receberam viatura, munição, equipamentos e uma nova delegacia.