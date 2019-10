Governo Presente: demandas de Itaquiraí vão de “mini ceasa” a revitalização de vias

Naviraí (MS) – As demandas de Itaquiraí apresentadas dentro do programa Governo Presente vão da construção de uma mini ceasa (central de comercialização de produtos da agricultura familiar) à revitalização de ruas e avenidas. Nesta sexta-feira (25), o prefeito Ricardo Favaro Neto e o governador Reinaldo Azambuja trataram de projetos prioritários para a cidade em reunião técnica realizada em Naviraí, sede da 5ª etapa do programa que leva estrutura administrativa do Governo para o interior.

“Nossa prioridade número um é o recapeamento das vias urbanas, pois nosso asfalto está esfarelando e um tapa-buracos não resolve mais. Depois temos a construção da central de comercialização para a agricultura familiar e por último a revitalização de parte da Avenida Mato Grosso, importante via de acesso ao Fórum e à rodovia MS-488, que vai ao Porto Santo Antônio, onde temos um ponto turístico extremamente lindo que é a Praia da Amizade – isso tudo vai embelezar nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Com 21,1 mil habitantes (IBGE 2019), Itaquiraí tem mais de 50% da população vivendo na zona rural, explicou o prefeito. “Por isso a construção de uma mini ceasa vai agregar valor para a agricultura familiar no nosso município. Essa é uma característica forte de Itaquiraí, onde temos três mil famílias assentadas”, disse Ricardo.

O prefeito saiu satisfeito do encontro. “Esse programa é algo real. O governador, que é municipalista, sempre esteve presente em Itaquiraí. Temos mais é que agradecer o governador por tudo que ele já fez. E temos absoluta certeza de que tudo o que foi pactuado aqui será cumprido como já ocorreu no passado”, completou o gestor.

Raio-x

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente. Segundo ele, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. O governador ainda afirmou que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Investimentos

Em Itaquiraí os investimentos da administração de Reinaldo Azambuja chegam a R$ 45,029 milhões, sendo R$ 2,315 milhões pela Empresa de Saneamento (Sanesul). Mesmo não estando em sua área de atuação, a estatal está levando obras para o Assentamento Santa Rosa. Está preparando a ativação de cinco poços tubulares profundos e implantando 19.175 metros de rede de distribuição de água e 161 ligações domiciliares.

Entre projetos executados e em andamento pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), são R$ 13,103 milhões em investimentos. Rodovias vicinais foram recuperadas e vias urbanas receberam nova pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Das 425 moradias sob a responsabilidade da Agência de Habitação Popular (Agehab), 264 já foram entregues. Na saúde, os investimentos chegam a R$ 6,567 milhões. E só com a reforma de escolas, os recursos aplicados e previstos somam R$ 4,750 milhões.

Presenças

Na reunião técnica com a equipe de Itaquiraí também participaram o vice-prefeito Geovane Severo e o presidente da Câmara Municipal, vereador Varley Favaro, acompanhado dos demais parlamentares. Além deles, o secretário municipal de Habitação, Carlos Alberto.

Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos , Lídio Lopes e Londres Machado; o deputado federal Beto Pereira; e os presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.

FOTO ALTA RESOLUÇÃO

Foto: Chico Ribeiro

Subsecretaria de Comunicação MS