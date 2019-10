Convênio otimiza custo de pavimentação e recapeamento de estradas vicinais

Reinaldo Azambuja destacou que a assinatura do convênio só foi possível graças a atuação da Assembleia Legislativa e ao empenho do Conisul - Foto: Divulgação

Para otimizar os recursos públicos, reduzindo os custos para a implementação de asfalto e recapeamento, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta sexta-feira (25) convênios com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul). As assinaturas foram realizadas em Naviraí, durante o Governo Presente, com a presença de prefeitos e vereadores dos 14 municípios.

O consórcio conta com uma usina de asfalto, instalada em Iguatemi, adquirida por meio de uma emenda impositiva da então deputada federal Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura, e também com equipamentos doados pela Itaipu. No entanto, o consórcio ainda precisava de mais máquinas e equipamentos, além de recursos financeiros para custeio, manutenção e operacionalização da usina.

Reinaldo Azambuja destacou que a assinatura do convênio só foi possível graças a atuação da Assembleia Legislativa e ao empenho do Conisul. “É uma causa nobre. Você vê empenho de um grupo de prefeitos e prefeitas correndo atrás para diminuir custo. O consórcio vai diminuir custo e aumentar a prestação de serviço para o cidadão e cidadã. Ficamos muito felizes de assinar esse convênio”, disse.

É a primeira vez que o Governo de Mato Grosso do Sul assina convênios com um consórcio. Por meio dos acordos, serão repassados os recursos financeiros para essa aquisição de máquinas e equipamentos para construção e recuperação de pavimentação asfáltica, urbana e rodoviária, nos limites territoriais dos municípios integrantes do Conisul, que tem 14 municípios: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Juti e Caarapó.

Juntos, esses municípios representam uma população de 269.211 habitantes, com uma economia diversificada indo da indústria, serviços e agronegócio. “Governador, o senhor fez história. É um convênio de grande valia. Nós temos uma usina de pavimentação asfáltica, instalada em Iguatemi, emenda da então ministra Tereza Cristina, que vai nos baratear o custo do recapeamento e de asfalto novo. Os implementos de quase R$ 3 milhões, que o senhor está assinando o convênio hoje com a gente, vão servir para comprar os equipamentos que vão fazer a aplicação desse asfalto lá no terreno. Esses equipamentos vão baratear o custo. Para o senhor ter uma ideia, o custo de uma tonelada custa em torno de R$ 500. Nós vamos conseguir fazer por cerca de R$ 300”, afirmou o presidente do consórcio, o prefeito de Japorã, Vanderley Bispo de Oliveira.