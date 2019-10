Governo Presente: com obra do pronto socorro em dia, Corumbá quer parceria para equipamentos médicos

Aquidauana (MS) – Corumbá vive a expectativa de ter uma unidade de saúde nova e moderna nos próximos meses. Iniciada em 2018, a construção do pronto socorro da cidade, anexo a Santa Casa, segue cronograma e deve ser entregue no primeiro semestre de 2020. Com a proximidade da conclusão da obra, o objetivo agora é garantir equipamentos médico-hospitalares para o funcionamento do hospital.

O assunto foi pauta principal do encontro entre o prefeito Marcelo Iunes e o governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (4), durante o Governo Presente em Aquidauana. O gestor municipal quer nova parceria com o Estado, que já liberou R$ 12 milhões para a construção dos 3,5 mil m² do prédio, que terá 30 novos leitos, salas de emergência, ambulatório, enfermaria, receptivo e setor de triagem.

“Pedimos equipamentos e mobília novos para um atendimento de qualidade à nossa população”, afirmou Iunes. Outras reivindicações apresentadas foram nas áreas da infraestrutura (recapeamento de vias urbanas) e segurança pública (maior efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros). “O governador já é um parceiro de Corumbá e das pessoas e vai se empenhar para novos projetos”, completou.

Reinaldo Azambuja percorre o Estado desde o mês passado com o projeto Governo Presente. Já passaram por atendimento 27 municípios das regiões do Bolsão e Norte. Nesta etapa, que abrange cidades do Pantanal, Serra da Bodoquena e Sudoeste, 16 cidades passarão por audiências. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros em Mato Grosso do Sul.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Atendimento

Na reunião com representantes de Corumbá também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto Façanha, acompanhado dos demais parlamentares, e os secretários municipais Ricardo Ametlla (Infraestrutura), Rogério Leite (Saúde) e Edson Panes Filho (Segurança Pública). Além deles, os deputados Bia Cavassa (federal), Paulo Corrêa (presidente da ALMS), Evander Vendramini (estadual), Felipe Orro (estadual) e Rinaldo Modesto (estadual).

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul e Agehab, Walter Carneiro Junior e Maria do Carmo Avesani Lopez, respectivamente.

Investimento

Entre os anos de 2015 e 2019, o Governo do Estado aplicou R$ 225 milhões em Corumbá. Os investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário já colocaram fim a um problema antigo de falta de água na cidade.Corumbá enfrentou por anos problemas no fornecimento devido à falta de investimento em obras estruturantes para elevar a capacidade de captação de água do rio Paraguai.

Todos os corumbaenses agora têm acesso a água potável. Além de atender a necessidade urgente da população, as intervenções proporcionam melhores condições para acolher os turistas da região. Esse é apenas um dos vários investimentos do Governo. A quantidade de casas também é impressionante. Foram entregues 1.264 moradias, em um investimento de R$ 2 milhões, sendo R$ 726 mil do Governo do Estado.

Foto: Chico Ribeiro

Subsecretaria de Comunicação de MS