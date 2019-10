Governo Presente: Caarapó entrega pedidos que vão de reforma de balneário e hospital a recapeamento de avenida

Naviraí (MS) – Na última audiência desta quinta-feira (24.10), prefeito e vereadores de Caarapó aproveitaram o Governo Presente, que está sendo realizado em Naviraí, para fazer diversos pedidos à administração estadual.

Eles pediram ao governador Reinaldo Azambuja a reforma e reestruturação do balneário municipal; o recapeamento da avenida Dom Pedro II, que é a mais importante do município, ligando os bairros ao centro; e a reforma e aumento dos repasses para o hospital São Mateus.

O prefeito André Nezzi elogiou a política municipalista de Reinaldo Azambuja, que por meio do programa Governo Presente tem recebido demandas de todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

“Estou bastante feliz, bastante satisfeito, pois a gente sabe que o nosso governador é municipalista, que tem os olhos voltados para os municípios. O que a gente viu ali é o que temos sentido na prática. Sabemos que é um momento de dificuldade, mas o governador tem sempre procurado nos atender. Hoje mesmo nos atendeu com a liberação de uma emenda, que já solicitávamos há algum tempo, e nós fomos contemplados com R$ 250 mil, que é para a aquisição de um ônibus para transporte de pacientes do SUS. Então, na medida do possível tem atendido nossos pedidos”, afirmou o prefeito.

André Nezzi declarou ainda que é um fato inédito o Governo do Estado ir até aos municípios para receber as necessidades da população. Participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; deputado federal Beto Pereira; deputado estadual Lídio Lopes; primeiro-suplente de senador José Chagas; e os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

A reunião contou ainda com os secretários-adjuntos de Estado C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); diretores-presidentes Walter Carneiro Junior (Sanesul) e Maria do Carmo Avesani Lopes (Agehab); superintendente da Semagro, Rogério Thomitão Beretta; do vice-prefeito Leonidas Ignácio Moreno; da presidente da Câmara Municipal, Marinalva de Souza Farias da Costa; e dos vereadores Macarrão, Ordilei Luiz Longo, Edson Montanhere Baratella, Manoel Batista de Souza, Bagaceira, Gilberto Segóvia da Silva, Alessandro Paulino e Gilson José da Silva, além do secretário Municipal de Obras, Cido Santos, que é vereador licenciado.

Investimentos

O Governo do Estado vem investindo em média quase R$ 30 milhões/ano em Caarapó desde que Reinaldo Azambuja assumiu o comando do Executivo. Até agora são R$ 120,146 milhões em recursos destinados a obras de infraestrutura (R$ 95,986 milhões), saúde (R$ 10,369 milhões) e saneamento básico – R$ 3,425 milhões.

Como vem fazendo desde o início da gestão em todos os outros 78 municípios, o Governo do Estado continua executando obras de restauração da pavimentação asfáltica e construção drenagem de águas pluviais. Atenção também para as estradas vicinais e construção de ponte de concreto. Na educação, são quase R$ 4 milhões de recursos destinados à reforma das escolas. Sem contar a entrega de material escolar, alimentação e transporte dos alunos da zona rural.

Foto: Chico Ribeiro

