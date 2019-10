Governo Presente: Bonito quer anel rodoviário e asfalto em estrada turística

Aquidauana (MS) – Projetos de infraestrutura para o município de Bonito foram apresentados pelo prefeito Odilson Arruda Soares ao governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (3.10). Os dois se reuniram em Aquidauana na 3ª etapa do programa Governo Presente – que leva a estrutura do Executivo Estadual para atendimento no interior de Mato Grosso do Sul.

Entre as principais demandas da cidade estão a implantação de um anel rodoviário, que tira o trânsito de veículos pesados da área urbana, e a pavimentação da Estrada do Turismo, que liga a cidade a atrativos como Gruta São Mateus, Balneário do Sol, Ilha Bonita e Porto da Ilha. “Tem uma lógica, pois a cidade recebe grande fluxo de turistas”, avaliou Reinaldo Azambuja.

Os projetos, para o prefeito, atendem tanto a população quanto os turistas que visitam Bonito. “Proporciona mais qualidade de vida. Na Estrada do Turismo, por exemplo, queremos a pavimentação de dois quilômetros que passam por dentro de dois aglomerados de vilas e sai para vários passeios”, explicou Odilson.

Gabinete itinerante

Reinaldo Azambuja percorre o interior do Estado desde o mês passado com o projeto Governo Presente. Municípios do Bolsão e do Norte de Mato Grosso do Sul já foram atendidos. Agora, é a vez das cidades do Pantanal, Serra da Bodoquena e Sudoeste de MS. O objetivo é coletar informações de prefeitos e vereadores para traçar novos investimentos.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Na reunião com representantes de Bonito também estiveram presentes o vice-prefeito José Arthur e a presidente da Câmara Municipal, vereadora Luisa Aparecida Cavalheiro de Lima, acompanhada dos demais parlamentares.

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul, Agehab e MSGás, Walter Carneiro Junior, Maria do Carmo Avesani Lopez e Rudel Trindade, respectivamente.

Investimentos

Referência no ecoturismo mundial, Bonito recebe importantes investimentos do Governo do Estado. Entre os anos de 2015 e 2019, mais de R$ 118 milhões foram aplicados nas mais diversas áreas de atendimento às pessoas. Só para a saúde pública foram R$ 10 milhões repassados nesse período. Em saneamento, a cidade recebeu melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que chegam a R$ 4,4 milhões.

Na área da infraestrutura, os recursos ultrapassam os R$ 81 milhões. Bonito foi contemplado com a revitalização completa da MS-178, em três trechos. O primeiro, na entrada da cidade, teve direito a ciclovia e iluminação. O segundo liga Bonito ao aeroporto e o terceiro conecta a cidade até Jardim. As obras embelezam o município e proporcionam mais segurança para os usuários.

Na cidade, o Governo do Estado ainda executa a pavimentação da MS-382, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul, um dos cartões postais mais movimentados de Mato Grosso do Sul; e constrói o quartel do Corpo de Bombeiros, reivindicação antiga da população e do trade turístico. Outro ponto importante para a atividade do turismo foi a reforma no aeroporto municipal, que proporcionou a manutenção de voos comerciais.

Os bonitenses ainda perceberam a melhora na infraestrutura urbana da cidade. Foram entregues a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais dos bairros Jardim Marambaia e Rincão Bonito e executadas obras de infraestrutura externa no Loteamento Lago Azul. Estão em andamento as obras de asfalto e drenagem na Vila Jaraguá e de recapeamento e tapa-buracos em várias ruas da cidade.

