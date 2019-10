Aral Moreira pede obras dentro da área urbana

Eles participaram em Naviraí da 5ª etapa do Governo Presente - Foto: Divulgação

Representantes de Aral Moreira pediram ao governador Reinaldo Azambuja investimentos em obras de infraestrutura dentro do município: pavimentação asfáltica e drenagem da Vila Barbosa e do bairro Idelfonso Monteiro. Eles participaram em Naviraí da 5ª etapa do Governo Presente – programa que leva toda a estrutura do Governo de Mato Grosso do Sul para receber as demandas de prefeitos, vices, secretários e vereadores.

O prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Arévalo Garcia, destacou a importância dessa aproximação. “É muito gratificante dizer que o nosso governador tem cumprido o compromisso de ser municipalista. Nosso Município tem muito o que agradecer pelos grandes investimentos que foram feitos na gestão passada e, nesta gestão, ele tem mostrado interesse em ajudar o dia a dia dos municípios. Sem o Estado não seria possível”, disse.

Ele explicou ainda que o governador assumiu o compromisso de fazer um estudo ainda neste ano sobre os investimentos solicitados. Participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, deputado estadual Onevan de Matos; primeiro-suplente de senador José Chagas; e os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Geraldo Resende (Saúde) e Pedro Chaves (Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos no Distrito Federal).

Investimentos

Quase R$ 100 milhões (R$ 98,951 milhões). Essa é a soma dos investimentos do Governo do Estado desde 2015 em Aral Moreira. A maior parte – R$ 75,071 milhões – é para a área de atuação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), para projetos de infraestrutura urbana como restauração de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e construção de pontes de concreto.

Assim como nos outros 78 municípios do Estado, em Aral Moreira a presença do Governo do Estado é forte na habitação. Desde o primeiro ano de mandato de Reinaldo Azambuja a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vem aplicando recursos da ordem de R$ 13,492 milhões na construção de 292 moradias. Os repasses na área da saúde chegam a R$ 3,343 milhões

O município tem recebido atenção da administração estadual também nas áreas da educação, com reforma de escolas, fornecimento de kit escolar, alimentação e para o transporte escolar, e da segurança pública, com a melhoria da estrutura de atendimento à população.

