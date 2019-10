Governo Presente: Aquidauana quer fomentar desenvolvimento com asfalto até Taunay

Aquidauana (MS) – Município sede da 3ª edição do Governo Presente, Aquidauana quer estreitar parcerias com o Estado em projetos de infraestrutura. Nesta quinta-feira (3), o prefeito da cidade, Odilon Ribeiro, apresentou ao governador Reinaldo Azambuja projetos de pavimentação de rodovia e recapeamento de vias urbanas.

Os dois se reuniram no gabinete itinerante montado no Cras II, no bairro Nova Aquidauana. “Pedimos asfalto da BR-262 ao distrito de Taunay e recapeamento para diversas ruas da cidade”, revelou o prefeito. Segundo ele, as tratativas estão avançadas e a expectativa é de que os projetos avancem em 2020.

Odilon Ribeiro elogiou o programa estadual, que vai ao interior atender prefeitos, vereadores e demais lideranças da população. “O governador teve ideia brilhante levar o Governo para o interior, pois aqui temos oportunidade de conversar melhor”, avaliou o gestor.

Gabinete itinerante

Desde o mês passado Reinaldo Azambuja percorre o interior do Estado com o projeto Governo Presente. Já passaram por atendimento 27 municípios das regiões do Bolsão e Norte. Nesta etapa, que abrange cidades do Pantanal e do Sudoeste, 16 cidades passarão por audiências. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros em Mato Grosso do Sul.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Na reunião com representantes de Aquidauana também estiveram presentes a vice-prefeita Selma Sulleiman e o presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro do Atlântico, acompanhado dos demais parlamentares. Além deles, os deputados Beto Pereira (federal), Felipe Orro (estadual) e Herculano Borges (estadual).

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul, Agehab e MSGás, Walter Carneiro Junior, Maria do Carmo Avesani Lopez e Rudel Trindade, respectivamente.

Investimentos

Entre os anos de 2015 e 2019, o Governo do Estado aplicou importantes recursos em Aquidauana que somam R$ 127 milhões. Só na área da saúde, os repasses fundo a fundo somam R$ 25,4 milhões. Outros R$ 16,5 milhões foram destinados às ações de saneamento básico, com melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto.

Na área da infraestrutura, o investimento de R$ 16 milhões em obras concluídas e em execução melhoram a vida das pessoas. A restauração com revestimento primário e drenagem na rodovia MS-228 e o recapeamento das ruas Aniceto Rondon, 13, Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já estão concluídos.

Na habitação, moradias entregues pelo Estado beneficiaram 286 famílias. Outras 101 unidades habitacionais estão em construção para atender mais pessoas. Já no segmento da segurança pública, Aquidauana recebeu 21 novas viaturas para a Perícia e as polícias Militar e Civil.

FOTO EM ALTA RESOLUÇÃO

Foto: Chico Ribeiro

