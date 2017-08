Governo prepara construção de ponte de R$ 1,1 milhão na MS-427 em Rio Verde

Uma ponte de 30 metros de extensão será construída sobre a Vazante do Burro na MS-427, em Rio Verde de Mato Grosso. Com investimento estimado de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado, o processo licitatório da travessia está em andamento.

Ao todo, os investimentos em pontes de concreto em Rio Verde somam R$ 2,9 milhões. Desde que assumiu a gestão do Executivo de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja já entregou duas pontes em Rio Verde. As duas ficam sobre o Córrego Fortaleza – uma com 25 metros de extensão, que custou R$ 784,2 mil; e outra com 48 metros de comprimento que saiu por R$ 996 mil.

Para Reinaldo, os investimentos em pontes de concreto objetivam o desenvolvimento e o progresso de Rio Verde e região.

O Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Dessas 31 já foram entregues, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação.

